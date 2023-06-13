Силы обороны за сутки продвинулись на Бахмутском и Торецком направлениях - спикер Генштаба

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«По состоянию на сейчас наступление проводится на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за прошедшие сутки здесь составило 250 метров, а на Торецком направлении украинские войска продвинулись на 200 метров», - сообщил Андрей Ковалев во время прямого включения с Military Media Center.

Детали

Сейчас на направлениях, где наши войска в обороне, как сообщается, ни одной позиции не потеряно, российские оккупанты осуществляют активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и наносят авиационные удары.

Напомним

Как сообщал спикер Генштаба, Силы обороны освободили 7 населенных пунктов.