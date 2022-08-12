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Сі Цзіньпін проведе зустріч із Байденом у першій закордонній поїздці за 3 роки - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Китайські офіційні особи готують візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Південно-Східної Азії і зустріч віч-на-віч з президентом США Джо Байденом у листопаді, повідомила в п'ятницю The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з підготовкою, передає УНН.

Сі Цзіньпін проведе зустріч із Байденом у першій закордонній поїздці за 3 роки - WSJ

Деталі

Газета пише, що цей крок стане першою міжнародною поїздкою китайського лідера майже за три роки та його першою особистою зустріччю з Байденом з моменту його інавгурації минулого року.

Офіційний представник Білого дому повідомив, що двоє лідерів обговорили можливу особисту зустріч під час нещодавньої телефонної розмови та домовилися, що їхні команди зв'яжуться для з'ясування деталей.

Останній раз Сі залишав Китай у січні 2020 року під час державного візиту до М'янми, лише за кілька днів до того, як китайські органи охорони здоров'я публічно визнали серйозність спалаху Covid-19. Цього року він ненадовго відвідав Гонконг, щоб відзначити 1 липня річницю повернення території під суверенітет Китаю 25 років тому.

Сі також прийняв Джоко Відодо, президента Індонезії, в Пекіні минулого місяця, що стало першою особистою зустріччю Сі зі світовим лідером після того, як у лютому в Пекіні проходили зимові Олімпійські ігри.

Доповнення

За словами джерел, самоізоляція Сі протягом останніх років була викликана побоюваннями з приводу Covid-19. Його обережний підхід до вірусу зробив Китай єдиною великою світовою економікою, яка все ще накладає жорсткі обмеження пересування для своїх людей, щоб придушити поширення Covid.

Деякі китайські офіційні особи та експерти із зовнішньої політики кажуть, що перша міжнародна поїздка Сі може означати початок послаблення контролю Китаю над пандемією, щоб дозволити відновлення ділових поїздок через міжнародні кордони в той час, коли економічне зростання країни сповільнюється.

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