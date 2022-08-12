Си Цзиньпин проведет встречу с Байденом в первой заграничной поездке за 3 года - WSJ

Детали

Газета пишет, что этот шаг станет первой международной поездкой китайского лидера почти через три года и его первой личной встречей с Байденом с момента его инаугурации в прошлом году.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора и договорились, что их команды свяжутся для выяснения деталей.

Последний раз Си покидал Китай в январе 2020 года во время государственного визита в Мьянму, всего за несколько дней до того, как китайские органы здравоохранения публично признали серьезность вспышки Covid-19. В этом году он ненадолго посетил Гонконг, чтобы отметить 1 июля годовщину возвращения территории под суверенитет Китая 25 лет назад.

Си также принял Джоко Видодо, президента Индонезии, в Пекине в прошлом месяце, что стало первой личной встречей Си с мировым лидером после того, как в феврале в Пекине проходили зимние Олимпийские игры.

Дополнение

По словам источников, самоизоляция Си в течение последних лет была вызвана опасениями по поводу Covid-19. Его осторожный подход к вирусу сделал Китай единственной крупной мировой экономикой, которая все еще вводит жесткие ограничения передвижения для своих людей, чтобы подавить распространение Covid.

Некоторые китайские официальные лица и эксперты по внешней политике говорят, что первая международная поездка Си может означать начало ослабления контроля Китая над пандемией, чтобы разрешить возобновление деловых поездок через международные границы в то время, когда экономический рост страны замедляется.