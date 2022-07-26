Президент Індонезії запросив Сі Дзіньпіна на саміт G20
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо у вівторок офіційно запросив Сі Цзіньпіна на саміт G20 на Балі цієї осені. Про це пише УНН, передає АР.
Деталі
Запрошення надійшло під час зустрічі в Пекіні, на якій сторони обговорили різні питання, від торгівлі до морського співробітництва.
"Президент Сі висловив подяку і побажав повного успіху саміту", - повідомила державна телекомпанія Китаю CCTV, не вдаючись до подробиць.
Саміт пройде на індонезійському курортному острові 15-16 листопада.
Сі не залишав Китай з січня 2020 через спалах COVID-19, воліючи замість цього відвідувати великі заходи за допомогою відеозв'язку. Також неясно, чи візьме він участь у форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Бангкоку невдовзі після саміту G20.
Індонезія та Китай підтримують загалом позитивні відносини, хоча Джакарта висловила занепокоєння з приводу вторгнення Китаю у її виняткову економічну зону у Південно-Китайському морі, на яку Китай претендує практично повністю.
Відодо прибув у Пекін у понеділок увечері на першій зупинці поїздки, яка також приведе його до Японії та Південної Кореї цього тижня. У заяві офісу Відодо говориться, що він назвав Китай "всеосяжним стратегічним партнером Індонезії".
Президент Індонезії - один із небагатьох іноземних лідерів, які відвідали Китай, який через пандемію суворо обмежив кількість відвідувачів з-за кордону.