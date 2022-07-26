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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент Індонезії запросив Сі Дзіньпіна на саміт G20

Президент Індонезії запросив Сі Дзіньпіна на саміт G20

Київ • УНН

 • 167647 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо у вівторок офіційно запросив Сі Цзіньпіна на саміт G20 на Балі цієї осені. Про це пише УНН, передає АР.

Деталі

Запрошення надійшло під час зустрічі в Пекіні, на якій сторони обговорили різні питання, від торгівлі до морського співробітництва.

"Президент Сі висловив подяку і побажав повного успіху саміту", - повідомила державна телекомпанія Китаю CCTV, не вдаючись до подробиць.

Саміт пройде на індонезійському курортному острові 15-16 листопада.

Сі не залишав Китай з січня 2020 через спалах COVID-19, воліючи замість цього відвідувати великі заходи за допомогою відеозв'язку. Також неясно, чи візьме він участь у форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Бангкоку невдовзі після саміту G20.

Індонезія та Китай підтримують загалом позитивні відносини, хоча Джакарта висловила занепокоєння з приводу вторгнення Китаю у її виняткову економічну зону у Південно-Китайському морі, на яку Китай претендує практично повністю.

Відодо прибув у Пекін у понеділок увечері на першій зупинці поїздки, яка також приведе його до Японії та Південної Кореї цього тижня. У заяві офісу Відодо говориться, що він назвав Китай "всеосяжним стратегічним партнером Індонезії".

Президент Індонезії - один із небагатьох іноземних лідерів, які відвідали Китай, який через пандемію суворо обмежив кількість відвідувачів з-за кордону.

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