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Президент Индонезии пригласил Си Дзиньпина на саммит G20

Президент Индонезии пригласил Си Дзиньпина на саммит G20

Киев • УНН

 • 167644 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо во вторник официально пригласил Си Цзиньпина на саммит G20 на Бали этой осенью. Об этом пишет УНН, передает АР.

Детали

Приглашение поступило во время встречи в Пекине, на которой стороны обсудили разные вопросы, от торговли до морского сотрудничества.

"Президент Си выразил благодарность и пожелал полного успеха саммиту", - сообщила государственная телекомпания Китая CCTV, не прибегая к подробностям.

Саммит пройдет на индонезийском курортном острове 15-16 ноября.

Си не покидал Китай с января 2020 года из-за вспышки COVID-19, предпочитая вместо этого посещать большие мероприятия с помощью видеосвязи. Также неясно, примет ли он участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке вскоре после саммита G20.

Индонезия и Китай поддерживают позитивные отношения, хотя Джакарта выразила обеспокоенность по поводу вторжения Китая в ее исключительную экономическую зону в Южно-Китайском море, на которую Китай претендует практически полностью.

Видодо прибыл в Пекин в понедельник вечером в первой остановке поездки, которая также приведет его в Японию и Южную Корею на этой неделе. В заявлении офиса Видодо говорится, что он назвал Китай "всеобъемлющим стратегическим партнером Индонезии".

Президент Индонезии – один из немногих иностранных лидеров, посетивших Китай, который из-за пандемии строго ограничил количество посетителей из-за границы.

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