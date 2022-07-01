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Сі Цзіньпін назвав поглинання Гонконгу Китаєм «справжньою демократією»

Сі Цзіньпін назвав поглинання Гонконгу Китаєм «справжньою демократією»

Київ • УНН

 • 159560 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Китайський лідер Сі Цзіньпін у п'ятницю відсвяткував 25-річчя повернення Гонконгу промовою, в якій наголосив на контрольі Пекіна над колишньою британською колонією в рамках його концепції «одна країна, дві системи». Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Сі похвалило місто за подолання «насильницьких соціальних хвилювань», маючи на увазі масові продемократичні протести у 2019 році, за якими було придушення інакодумства під керівництвом Пекіна та закриття незалежних ЗМІ, що призвело до жорсткішого контролю Гонконгу під контролем Китаю.

Місто з населенням 7,4 мільйона людей, яке Велика Британія повернула Китаю у 1997 році, після того, як він керував ним як колонією понад століття. У рамках угоди Китай погодився дозволити Гонконгу мати власний уряд та правову систему протягом 50 років.

З того часу гонконгські активісти виступили проти зусиль Китаю з обмеження свобод і навіть зажадали повністю демократичних виборів, залучаючи сотні тисяч людей до вуличних маршів.

При Сі ця протидія була придушена. Протягом багатьох років річниця передачі 1 липня відзначалася офіційною церемонією вранці та маршем протесту вдень. Наразі протестувальників змусили замовкнути, що Комуністична партія називає відновленням стабільності у місті.

Сі сказав, що Пекін має «всеосяжну юрисдикцію» над Гонконгом і що Гонконг має поважати керівництво Китаю, навіть якщо Пекін дозволить таким регіонам, як Гонконг та сусідньому Макао, зберегти свою капіталістичну систему та певний ступінь автономії.

Після протестів 2019 року влада використала масштабний закон про національну безпеку для арешту десятків активістів, діячів ЗМІ та прихильників демократії. Вони запровадили більш патріотичну навчальну програму у школах та змінили закони про вибори, щоб не допустити до міського законодавчого органу опозиційних політиків, яких вважали недостатньо патріотичними.

Сі попередив, що не буде терпимості до іноземного втручання чи втручання зрадників у справи Гонконгу. Він сказав, що «захист національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку» має найвищий пріоритет.

«Ніхто в жодній країні чи регіоні світу не дозволить іноземним державам або навіть віроломним силам та особам прийти до влади», — сказав він, додавши, що тільки маючи патріотів, які керують Гонконгом, він може забезпечити довгострокову стабільність.

Він сказав, що «одна країна, дві системими», як і раніше, є гарною системою, яку «необхідно підтримувати протягом тривалого часу».

Сі провів приведення до присяги нового лідера Гонконгу Джона Лі, колишнього начальника служби безпеки, який керував придушенням інакодумства.

Додамо

Поїздка Сі до Гонконгу стала його першою поїздкою за межі материкового Китаю з того часу, як у січні 2020 року почалася пандемія COVID-19. Востаннє він відвідував Гонконг у 2017 році у зв'язку з 20-ми роковинами передачі влади.

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