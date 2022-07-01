Си Цзиньпин назвал поглощение Гонконга Китаем "настоящей демократией"

Детали

Си похвалил город за преодоление «насильственных социальных волнений», имея в виду массовые продемократические протесты в 2019 году, после которых было подавлено инакомыслие под руководством Пекина и закрытие независимых СМИ, что привело к более жесткому контролю Гонконга под контролем Китая.

Город с населением 7,4 миллиона человек, который Великобритания вернула Китаю в 1997 году, после того, как он руководил им как колонией более века. В рамках соглашения Китай согласился разрешить Гонконгу иметь собственное правительство и правовую систему в течение 50 лет.

С тех пор гонконгские активисты выступили против усилий Китая по ограничению свобод и даже потребовали полностью демократических выборов, привлекая сотни тысяч людей в уличные марши.

При Си это противодействие было подавлено. В течение многих лет годовщина передачи 1 июля была отмечена официальной церемонией утром и маршем протеста днем. В настоящее время протестующих заставили замолчать, что Коммунистическая партия называет восстановлением стабильности в городе.

Си сказал, что Пекин имеет «всеобъемлющую юрисдикцию» над Гонконгом и что Гонконг должен уважать руководство Китая, даже если Пекин позволит таким регионам, как Гонконг и соседнему Макао, сохранить свою капиталистическую систему и определенную степень автономии.

После протестов 2019 года власти использовали масштабный закон о национальной безопасности для ареста десятков активистов, деятелей СМИ и сторонников демократии. Они ввели более патриотическую учебную программу в школах и изменили законы о выборах, чтобы не допустить в городской законодательный орган оппозиционных политиков, которых считали недостаточно патриотическими.

Си предупредил, что не будет терпимости к иностранному вмешательству или вмешательству предателей в дела Гонконга. Он сказал, что «защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития» имеет самый высокий приоритет.

«Никто ни в одной стране или регионе мира не позволит иностранным государствам или даже вероломным силам и лицам прийти к власти», — сказал он, добавив, что только имея патриотов, управляющих Гонконгом, он может обеспечить долгосрочную стабильность.

Он сказал, что «одна страна, две системы» по-прежнему являются хорошей системой, которую «необходимо поддерживать в течение длительного времени».

Си провел приведение к присяге нового лидера Гонконга Джона Ли, бывшего начальника службы безопасности, руководившего подавлением инакомыслия.

Добавим

Поездка Си в Гонконг стала его первой поездкой за пределы материкового Китая с тех пор, как в январе 2020 года началась пандемия COVID-19. В последний раз он посещал Гонконг в 2017 году в связи с 20-й годовщиной передачи власти.