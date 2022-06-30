Сі Цзіньпін вперше за останні два роки покинув межі материкового Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сі Цзіньпін прибув до Гонконгу, яке після дворічної трансформації стало жорсткіше контролюватись Комуністичною партією. Це перша поїздка Сі Цзіньпіна за межі материкового Китаю майже за два з половиною роки. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Прихильники на вокзалі, розмахуючи китайськими та гонконгськими прапорами, скандували: «Ласкаво просимо, ласкаво просимо! Теплий прийом!" коли поїзд Сі під'їхав до станції у четвер.
Очікується, що Сі розповість про майбутнє Гонконгу на церемонії в п'ятницю, присвяченій поверненню колишньої британської колонії під владу Китаю 1 липня 1997 року.
Під його керівництвом Китай змінив Гонконг за останні два роки, придушивши протести та свободу слова та запровадивши більш патріотичну навчальну програму у школах. Зміни практично усунули голоси опозиції та змусили багатьох з них виїхати.
Гонконг та прилеглий Макао є особливими адміністративними районами, які управляються окремо від решти Китаю, відомого як материковий Китай.
Додамо
Сі не залишав Китай з того часу, як почалася пандемія COVID-19. Китай дотримується суворої політики нуль-COVID, спрямованої на те, щоб не допустити проникнення вірусу. Остання закордонна поїздка Сі була до М'янми у січні 2020 року.