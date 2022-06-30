Си Цзиньпин впервые за последние два года покинул пределы материкового Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Си Цзиньпин прибыл в Гонконг, который после двухлетней трансформации стал жестче контролироваться Коммунистической партией. Это первая поездка Си Цзиньпина за пределы материкового Китая почти за два с половиной года. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Поклонники на вокзале, размахивая китайскими и гонконгскими флагами, скандировали: «Добро пожаловать, добро пожаловать! Теплый прием!" когда поезд Си подъехал к станции в четверг.
Ожидается, что Си расскажет о будущем Гонконга на церемонии в пятницу, посвященной возвращению бывшей британской колонии под власть Китая 1 июля 1997 года.
Под его руководством Китай сменил Гонконг за последние два года, подавив протесты и свободу слова и введя более патриотическую учебную программу в школах. Изменения практически устранили голоса оппозиции и заставили многих из них уехать.
Гонконг и близлежащий Макао являются особыми административными районами, которые управляются отдельно от остального Китая, известного как материковый Китай.
Добавим
Си не покидал Китай с тех пор, как началась пандемия COVID-19. Китай придерживается строгой политики ноль-COVID, направленной на то, чтобы не допустить проникновения вируса. Последняя заграничная поездка Си была в Мьянму в январе 2020 года.