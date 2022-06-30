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13:44 • 28811 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44772 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46064 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23718 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57188 просмотра

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Си Цзиньпин впервые за последние два года покинул пределы материкового Китая

Си Цзиньпин впервые за последние два года покинул пределы материкового Китая

Киев • УНН

 • 125164 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Си Цзиньпин прибыл в Гонконг, который после двухлетней трансформации стал жестче контролироваться Коммунистической партией. Это первая поездка Си Цзиньпина за пределы материкового Китая почти за два с половиной года. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Поклонники на вокзале, размахивая китайскими и гонконгскими флагами, скандировали: «Добро пожаловать, добро пожаловать! Теплый прием!" когда поезд Си подъехал к станции в четверг.

Ожидается, что Си расскажет о будущем Гонконга на церемонии в пятницу, посвященной возвращению бывшей британской колонии под власть Китая 1 июля 1997 года.

Под его руководством Китай сменил Гонконг за последние два года, подавив протесты и свободу слова и введя более патриотическую учебную программу в школах. Изменения практически устранили голоса оппозиции и заставили многих из них уехать.

Гонконг и близлежащий Макао являются особыми административными районами, которые управляются отдельно от остального Китая, известного как материковый Китай.

Добавим

Си не покидал Китай с тех пор, как началась пандемия COVID-19. Китай придерживается строгой политики ноль-COVID, направленной на то, чтобы не допустить проникновения вируса. Последняя заграничная поездка Си была в Мьянму в январе 2020 года.

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