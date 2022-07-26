Китай заблокував місцеву «Кремнієву долину» через спалах Covid-19

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У вівторок місто Шеньчжень, що межує з Гонконгом, повідомило всього про 19 випадків захворювання на Covid. Але небажання Пекіна відмовитися від своєї суворої політики нульового рівня Covid призвело до щоденного масового тестування 13 мільйонів жителів Шеньчженя протягом більше тижня та закриття щонайменше трьох станцій метро до вівторка.

Провідні виробники, у тому числі iPhone Foxconn, виробник електромобілів BYD, виробник дронів DJI і виробник телекомунікаційного обладнання ZTE, входять до компаній, які повинні працювати в рамках «замкнутої» виробничої системи.

Це обмежить пересування співробітників на сім днів, повідомив у понеділок державний сайт ділових новин Yicai.

Режим роботи включає заходи контролю, такі як блокування робітників усередині комплексу та щоденне тестування.

Bloomberg повідомив у вівторок, що компаніям було сказано скоротити непотрібну взаємодію між невиробничим персоналом та фабричними цехами, щоб приборкати інфекцію.

Представники органів охорони здоров'я раніше заявляли, що всі випадки, виявлені в Шеньчжені з 15 липня, були інфіковані висококонтагіозним підваріантом Omicron BA.2.

Додамо

У вівторок Китай повідомив про 976 випадків зараження коронавірусом, причому найбільші спалахи зареєстровані в південному регіоні Гуаньсі та провінції Ганьсу на північному заході.