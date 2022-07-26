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Китай заблокировал местную «Кремниевую долину» из-за вспышки Covid-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Крупнейший технологический центр Китая пытается подавить новую вспышку Covid, приказав некоторым из крупнейших производителей страны работать в «замкнутом цикле» для сокращения количества инфекций, пишет УНН.

Детали

Во вторник город Шэньчжэнь, граничащий с Гонконгом, сообщил всего о 19 случаях заболевания Covid. Но нежелание Пекина отказаться от своей строгой политики нулевого уровня Covid привело к ежедневному массовому тестированию 13 миллионов жителей Шэньчжэня в течение более недели и закрытию по меньшей мере трех станций метро до вторника.

Ведущие производители, в том числе iPhone Foxconn, производитель электромобилей BYD, производитель дронов DJI и производитель телекоммуникационного оборудования ZTE, входят в компании, которые должны работать в рамках «замкнутой» производственной системы.

Это ограничит передвижение сотрудников на семь дней, сообщил в понедельник государственный сайт деловых новостей Yicai.

Режим работы включает меры контроля, такие как блокировка рабочих внутри комплекса и ежедневное тестирование.

Bloomberg сообщил во вторник, что компаниям было сказано сократить ненужное взаимодействие между непроизводственным персоналом и фабричными цехами, чтобы контроливать инфекцию.

Представители органов здравоохранения ранее заявляли, что все случаи, выявленные в Шэньчжэне с 15 июля, были инфицированы высококонтагиозным подвариантом Omicron BA.2.

Добавим

Во вторник Китай сообщил о 976 случаях заражения коронавирусом, причем самые большие вспышки зарегистрированы в южном регионе Гуаньси и провинции Ганьсу на северо-западе.

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