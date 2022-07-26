Китай заблокировал местную «Кремниевую долину» из-за вспышки Covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Крупнейший технологический центр Китая пытается подавить новую вспышку Covid, приказав некоторым из крупнейших производителей страны работать в «замкнутом цикле» для сокращения количества инфекций, пишет УНН.
Детали
Во вторник город Шэньчжэнь, граничащий с Гонконгом, сообщил всего о 19 случаях заболевания Covid. Но нежелание Пекина отказаться от своей строгой политики нулевого уровня Covid привело к ежедневному массовому тестированию 13 миллионов жителей Шэньчжэня в течение более недели и закрытию по меньшей мере трех станций метро до вторника.
Ведущие производители, в том числе iPhone Foxconn, производитель электромобилей BYD, производитель дронов DJI и производитель телекоммуникационного оборудования ZTE, входят в компании, которые должны работать в рамках «замкнутой» производственной системы.
Это ограничит передвижение сотрудников на семь дней, сообщил в понедельник государственный сайт деловых новостей Yicai.
Режим работы включает меры контроля, такие как блокировка рабочих внутри комплекса и ежедневное тестирование.
Bloomberg сообщил во вторник, что компаниям было сказано сократить ненужное взаимодействие между непроизводственным персоналом и фабричными цехами, чтобы контроливать инфекцию.
Представители органов здравоохранения ранее заявляли, что все случаи, выявленные в Шэньчжэне с 15 июля, были инфицированы высококонтагиозным подвариантом Omicron BA.2.
Добавим
Во вторник Китай сообщил о 976 случаях заражения коронавирусом, причем самые большие вспышки зарегистрированы в южном регионе Гуаньси и провинции Ганьсу на северо-западе.