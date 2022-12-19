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Швеція заблокувала екстрадицію журналіста, якого розшукує Ердоган

Швеція заблокувала екстрадицію журналіста, якого розшукує Ердоган

Київ • УНН

 • 409649 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховний суд Швеції в понеділок заблокував екстрадицію турецького журналіста Бюлента Кенеса, який перебуває у вигнанні, що є ключовою вимогою Анкари ратифікувати членство Стокгольма в НАТО. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Суд заявив, що було «кілька перешкод» для висилки колишнього головного редактора щоденної газети Zaman, якого Туреччина звинувачує у причетності до спроби повалити президента Реджепа Таїпа Ердогана у 2016 році.

Деякі звинувачення на адресу Кенеса не є злочинами у Швеції, що поряд із політичним характером справи та його статусом біженця унеможливлює екстрадицію.

«Існує також ризик переслідувань на підставі політичних переконань цієї людини. Таким чином, екстрадиція не може бути зроблена», - йдеться у заяві суду.

В результаті «уряд не може задовольнити запит про екстрадицію».

Кенес - єдина людина, ім'я якої Ердоган назвав серед десятків людей, яких Анкара хоче екстрадувати в обмін на схвалення членства Швеції в НАТО.

Контекст

Крім Угорщини, яка має ратифікувати членство Швеції та Фінляндії на початку 2023 року, Туреччина є єдиною країною, яка погрожувала перешкодити вступу цих двох країн до НАТО.

Туреччина, яка звинуватила Швецію в тому, що вона надала притулок забороненим курдським угрупованням, яких вона вважає «терористами», утримується від ратифікації їхніх заявок до НАТО, незважаючи на досягнення угоди зі Швецією та Фінляндією у червні.

Анкара очікує, що Стокгольм, зокрема, вживе більш жорстких заходів щодо низки питань, включаючи екстрадицію злочинців.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у листопаді вирушив до Туреччини, щоб зустрітися з Ердоганом та обговорити проблеми. Коли під час спільної пресконференції Ердоган заговорив про «терористів», яких він хоче екстрадувати зі Швеції, Ердоган назвав у списку лише Кенеса.

Стокгольм неодноразово наголошував, що його судова система є незалежною і має останнє слово в екстрадиції.

На початку грудня Швеція екстрадувала до Туреччини засудженого члена забороненої Робочої партії Курдистану (РПК), який утік до Швеції у 2015 році, але йому було відмовлено у його проханні про надання притулку.

Анкара згодом збільшила кількість людей, яких вона хоче екстрадувати: спочатку 33, потім 45, потім 73 особи у неофіційних списках, опублікованих ЗМІ, близькими до уряду Туреччини.

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