Швеция заблокировала экстрадицию журналиста, разыскиваемого Эрдоганом

Детали

Суд заявил, что было «несколько препятствий» для высылки бывшего главного редактора ежедневной газеты Zaman, которого Турция обвиняет в причастности к попытке свергнуть президента Реджепа Таипа Эрдогана в 2016 году.

Некоторые обвинения в адрес Кеннеса не являются преступлениями в Швеции, что наряду с политическим характером дела и его статусом беженца делает невозможным экстрадицию.

«Существует также риск преследований на основании политических убеждений этого человека. Таким образом, экстрадиция не может быть сделана», - говорится в заявлении суда.

В результате «правительство не может удовлетворить запрос об экстрадиции».

Кеннес – единственный человек, имя которого Эрдоган назвал среди десятков людей, которых Анкара хочет экстрадировать в обмен на одобрение членства Швеции в НАТО.

Контекст

Кроме Венгрии, которая должна ратифицировать членство Швеции и Финляндии в начале 2023 года, Турция является единственной страной, угрожавшей помешать вступлению этих двух стран в НАТО.

Турция, обвинившая Швецию в том, что она предоставила убежище запретным курдским группировкам, которых она считает «террористами», воздерживается от ратификации их заявок в НАТО, несмотря на достижение соглашения со Швецией и Финляндией в июне.

Анкара ожидает, что Стокгольм, в частности, примет более жесткие меры по ряду вопросов, включая экстрадицию преступников.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ноябре отправился в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом и обсудить проблемы. Когда во время совместной пресс-конференции Эрдоган заговорил о «террористах», которых он хочет экстрадировать из Швеции, Эрдоган назвал в списке только Кеннеса.

Стокгольм неоднократно отмечал, что его судебная система является независимой и имеет последнее слово в экстрадиции.

В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию осужденного члена запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), сбежавшего в Швецию в 2015 году, но ему было отказано в его просьбе о предоставлении убежища.

Анкара впоследствии увеличила количество людей, которых она хочет экстрадировать: сначала 33, затем 45, затем 73 человека в неофициальных списках, опубликованных СМИ, близки правительству Турции.