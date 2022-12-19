Швеция заблокировала экстрадицию журналиста, разыскиваемого Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховный суд Швеции в понедельник заблокировал экстрадицию находящегося в изгнании турецкого журналиста Бюлента Кеннеса, что является ключевым требованием Анкары ратифицировать членство Стокгольма в НАТО. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
Суд заявил, что было «несколько препятствий» для высылки бывшего главного редактора ежедневной газеты Zaman, которого Турция обвиняет в причастности к попытке свергнуть президента Реджепа Таипа Эрдогана в 2016 году.
Некоторые обвинения в адрес Кеннеса не являются преступлениями в Швеции, что наряду с политическим характером дела и его статусом беженца делает невозможным экстрадицию.
«Существует также риск преследований на основании политических убеждений этого человека. Таким образом, экстрадиция не может быть сделана», - говорится в заявлении суда.
В результате «правительство не может удовлетворить запрос об экстрадиции».
Кеннес – единственный человек, имя которого Эрдоган назвал среди десятков людей, которых Анкара хочет экстрадировать в обмен на одобрение членства Швеции в НАТО.
Контекст
Кроме Венгрии, которая должна ратифицировать членство Швеции и Финляндии в начале 2023 года, Турция является единственной страной, угрожавшей помешать вступлению этих двух стран в НАТО.
Турция, обвинившая Швецию в том, что она предоставила убежище запретным курдским группировкам, которых она считает «террористами», воздерживается от ратификации их заявок в НАТО, несмотря на достижение соглашения со Швецией и Финляндией в июне.
Анкара ожидает, что Стокгольм, в частности, примет более жесткие меры по ряду вопросов, включая экстрадицию преступников.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ноябре отправился в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом и обсудить проблемы. Когда во время совместной пресс-конференции Эрдоган заговорил о «террористах», которых он хочет экстрадировать из Швеции, Эрдоган назвал в списке только Кеннеса.
Стокгольм неоднократно отмечал, что его судебная система является независимой и имеет последнее слово в экстрадиции.
В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию осужденного члена запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), сбежавшего в Швецию в 2015 году, но ему было отказано в его просьбе о предоставлении убежища.
Анкара впоследствии увеличила количество людей, которых она хочет экстрадировать: сначала 33, затем 45, затем 73 человека в неофициальных списках, опубликованных СМИ, близки правительству Турции.