Швеция заблокировала экстрадицию журналиста, разыскиваемого Эрдоганом

ukru
Эксклюзив
16:00 • 52079 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 115926 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 123343 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107323 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102228 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 86497 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110496 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135887 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122938 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136671 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132264 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128381 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113929 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 63719 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 52193 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225934 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256531 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195121 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200617 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 63719 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113929 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118263 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125874 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141042 просмотра
Актуальное
Швеция заблокировала экстрадицию журналиста, разыскиваемого Эрдоганом

Швеция заблокировала экстрадицию журналиста, разыскиваемого Эрдоганом

Киев • УНН

 • 409648 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховный суд Швеции в понедельник заблокировал экстрадицию находящегося в изгнании турецкого журналиста Бюлента Кеннеса, что является ключевым требованием Анкары ратифицировать членство Стокгольма в НАТО. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Суд заявил, что было «несколько препятствий» для высылки бывшего главного редактора ежедневной газеты Zaman, которого Турция обвиняет в причастности к попытке свергнуть президента Реджепа Таипа Эрдогана в 2016 году.

Некоторые обвинения в адрес Кеннеса не являются преступлениями в Швеции, что наряду с политическим характером дела и его статусом беженца делает невозможным экстрадицию.

«Существует также риск преследований на основании политических убеждений этого человека. Таким образом, экстрадиция не может быть сделана», - говорится в заявлении суда.

В результате «правительство не может удовлетворить запрос об экстрадиции».

Кеннес – единственный человек, имя которого Эрдоган назвал среди десятков людей, которых Анкара хочет экстрадировать в обмен на одобрение членства Швеции в НАТО.

Контекст

Кроме Венгрии, которая должна ратифицировать членство Швеции и Финляндии в начале 2023 года, Турция является единственной страной, угрожавшей помешать вступлению этих двух стран в НАТО.

Турция, обвинившая Швецию в том, что она предоставила убежище запретным курдским группировкам, которых она считает «террористами», воздерживается от ратификации их заявок в НАТО, несмотря на достижение соглашения со Швецией и Финляндией в июне.

Анкара ожидает, что Стокгольм, в частности, примет более жесткие меры по ряду вопросов, включая экстрадицию преступников.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ноябре отправился в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом и обсудить проблемы. Когда во время совместной пресс-конференции Эрдоган заговорил о «террористах», которых он хочет экстрадировать из Швеции, Эрдоган назвал в списке только Кеннеса.

Стокгольм неоднократно отмечал, что его судебная система является независимой и имеет последнее слово в экстрадиции.

В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию осужденного члена запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), сбежавшего в Швецию в 2015 году, но ему было отказано в его просьбе о предоставлении убежища.

Анкара впоследствии увеличила количество людей, которых она хочет экстрадировать: сначала 33, затем 45, затем 73 человека в неофициальных списках, опубликованных СМИ, близки правительству Турции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы