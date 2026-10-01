Швейцарія втратила майже 20% льодовиків за останні п’ять років

Швейцарські льодовики за перші вісім місяців 2026 року розтанули на 5,5%, а загальна втрата льоду з 2021 року вже досягла 19,4%. Про це повідомляє видання The Guardian, передає УНН.

Альпійські регіони Європи переживають екстремальне руйнування льодовиків через вплив забруднення викопним паливом, що утримує тепло. Швейцарія втратила майже п'яту частину свого льоду лише за п'ять років, як показало дослідження, в результаті різкого перетворення альпійської країни, чиї великі білі льодовики перетворилися на місяцеподібні кам'яні пустелі, кажуть вчені.

За даними щорічного звіту про моніторинг льодовиків, стрімке танення льодовиків у 2026 році стало наслідком літа з високими температурами, яке настало після малосніжної зими, а показник трохи не дотягнув до рекорду 2022 року.

Гляціолог ETH Zürich Маттіас Хусс зазначив, що багато людей не усвідомлюють, наскільки швидко змінюються льодовики. За його словами, ще одне покоління тому деякі території, які зараз виглядають пустими, могли бути вкриті сотнями метрів льоду.

Я відвідав одне місце минулого тижня, і це так вражаюче – стояти в цьому місячному ландшафті, де лише кілька років тому був великий шар льоду – обширний льодовик. А тепер це кам’яна пустеля, де досі лежать брили старого льоду, що тануть на гарячих скелях