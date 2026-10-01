Швейцария потеряла почти 20% ледников за последние пять лет

$44.680.1850.720.21
ukenru
06:40 • 6716 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo
06:19 • 9616 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
04:44 • 9732 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
1 октября, 01:27 • 16171 просмотра
Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны
30 сентября, 23:54 • 24192 просмотра
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте
30 сентября, 21:55 • 24512 просмотра
Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
30 сентября, 21:26 • 20800 просмотра
Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
30 сентября, 19:17 • 23346 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
30 сентября, 19:02 • 21719 просмотра
Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
30 сентября, 18:38 • 19937 просмотра
Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.5м/с
54%
759мм
Популярные новости
Премьер-министр Болгарии призвал ЕС активнее вести диалог с рф и раскритиковал поставки оружия Киеву30 сентября, 23:23 • 14207 просмотра
Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском1 октября, 00:25 • 5684 просмотра
Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США1 октября, 00:56 • 12750 просмотра
Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября01:59 • 8872 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15689 просмотра
публикации
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15894 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 26722 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 37243 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto30 сентября, 15:41 • 32832 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 46995 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Сергей Марченко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Катар
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 40229 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 59750 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 64325 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 67316 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 73980 просмотра
Актуальное
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Фокс Ньюс
Truth Social
Техника

Швейцария потеряла почти 20% ледников за последние пять лет

Киев • УНН

 • 308 просмотра

За первые восемь месяцев 2026 года ледники Швейцарии потеряли 5,5% льда. С 2021 года общая потеря достигла 19,4%.

Швейцария потеряла почти 20% ледников за последние пять лет

Швейцарские ледники за первые восемь месяцев 2026 года растаяли на 5,5%, а общая потеря льда с 2021 года уже достигла 19,4%. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Альпийские регионы Европы переживают экстремальное разрушение ледников из-за воздействия загрязнения ископаемым топливом, удерживающего тепло. Швейцария потеряла почти пятую часть своего льда всего за пять лет, как показало исследование, в результате резкого преобразования альпийской страны, чьи большие белые ледники превратились в похожие на лунные каменные пустыни, говорят ученые.

Согласно данным ежегодного отчета о мониторинге ледников, стремительное таяние ледников в 2026 году стало следствием лета с высокими температурами, которое наступило после малоснежной зимы, а показатель немного не достиг рекорда 2022 года.

Гляциолог ETH Zürich Маттиас Хусс отметил, что многие люди не осознают, насколько быстро меняются ледники. По его словам, еще одно поколение назад некоторые территории, которые сейчас выглядят пустыми, могли быть покрыты сотнями метров льда.

Я посетил одно место на прошлой неделе, и это так впечатляет — стоять в этом лунном ландшафте, где всего несколько лет назад был большой слой льда — обширный ледник. А теперь это каменная пустыня, где до сих пор лежат глыбы старого льда, тающие на горячих скалах

- сказал Хусс.

По информации издания, отчет подготовили Швейцарская сеть мониторинга ледников и Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой. Исследователи установили, что в 2026 году средняя толщина отдельных ледников уменьшилась на 2,5–4 метра.

В Антарктике зафиксировали третий по величине минимум уровня морского льда за всю историю наблюдений30.09.26, 10:36 • 4230 просмотров

Алла Киосак

Новости МираПогода и окружающая среда
Хранитель
Швейцария