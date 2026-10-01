Швейцария потеряла почти 20% ледников за последние пять лет
Киев • УНН
За первые восемь месяцев 2026 года ледники Швейцарии потеряли 5,5% льда. С 2021 года общая потеря достигла 19,4%.
Швейцарские ледники за первые восемь месяцев 2026 года растаяли на 5,5%, а общая потеря льда с 2021 года уже достигла 19,4%. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Альпийские регионы Европы переживают экстремальное разрушение ледников из-за воздействия загрязнения ископаемым топливом, удерживающего тепло. Швейцария потеряла почти пятую часть своего льда всего за пять лет, как показало исследование, в результате резкого преобразования альпийской страны, чьи большие белые ледники превратились в похожие на лунные каменные пустыни, говорят ученые.
Согласно данным ежегодного отчета о мониторинге ледников, стремительное таяние ледников в 2026 году стало следствием лета с высокими температурами, которое наступило после малоснежной зимы, а показатель немного не достиг рекорда 2022 года.
Гляциолог ETH Zürich Маттиас Хусс отметил, что многие люди не осознают, насколько быстро меняются ледники. По его словам, еще одно поколение назад некоторые территории, которые сейчас выглядят пустыми, могли быть покрыты сотнями метров льда.
Я посетил одно место на прошлой неделе, и это так впечатляет — стоять в этом лунном ландшафте, где всего несколько лет назад был большой слой льда — обширный ледник. А теперь это каменная пустыня, где до сих пор лежат глыбы старого льда, тающие на горячих скалах
По информации издания, отчет подготовили Швейцарская сеть мониторинга ледников и Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой. Исследователи установили, что в 2026 году средняя толщина отдельных ледников уменьшилась на 2,5–4 метра.
В Антарктике зафиксировали третий по величине минимум уровня морского льда за всю историю наблюдений30.09.26, 10:36 • 4230 просмотров