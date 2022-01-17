Штовханина та спроба вручити повістку в аеропорту, палкі промови та невдоволені адвокати: повернення Порошенка в Україну

Рейсовий літак приземлився о 9.10 в аеропорту “Київ” (Жуляни). Петро Порошенко попрямував до паспортного контролю, де, за його словами, у нього намагалися відібрати паспорт.

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“Протягом 15 хвилин, незаконно, правоохоронці, частина з яких була переодягнена у форму прикордонників, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт і пояснювали, що мають встановити мою особу бо мають великий сумнів, що я є Порошенко”, — заявив Порошенко в аеропорту.

Також його соратники з аеропорту повідомляли, що у “ДБР заявили, що прямо зараз проводять процесуальні дії”.



У свою чергу в ДБР пояснили, що намагалися вручити повістку до суду, а прикордонники повідомили, що передали відомості про прибуття Порошенка в Україну в рамках закону, адже сприяють розшуку осіб, що переховуються від правоохоронців.

Паралельно з цим в ДБР тривав брифінг, на якому були проголошені деталі “вугільної справи” в якій фігурує Порошенко, а також нардеп Віктор Медведчук.

Порошенко ж з аеропорту попрямував до Печерського суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу. Під стінами суду організований мітинг прибічників політика.

В суд Порошенко з’явився після виступу перед прибічниками. Коли розпочалося засідання, то адвокати Порошенка одразу пішли у наступ та заявили, що Порошенко належним чином не поінформований про суд, а вони не ознайомлені з матеріалами справи.

Суддя врахував клопотання адвокатів та надав дві години часу для ознайомлення з матеріалами. Після 14 години судове засідання продовжилося.

Доповнення

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.