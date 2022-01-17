У ДБР розповіли, що робили в аеропорту: намагались вручити Порошенку повістку до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сівробітники Державного бюро розслідувань намагалися вручити п'ятому президенту, нині нардепу Петру Порошенку повістку до суду під час його прибуття до аеропорту "Київ". Про це під час брифінгу у понеділок заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає кореспондент УНН.
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“Дійсно, сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту намагались вручити Петру Порошенку, народному депутату України, п’ятому президенту, процесуальні документи, а саме - повістку про виклик на 11:00 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання з доданими матеріалами, та надати можливість добровільно з’явитись до суду”, — сказала Сапьян.
З її слів, Порошенко “відмовився від процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого”.
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“При цьому особи, що були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах”, — сказала вона.
Деталі
Говорячи про справу, де фігурує Порошенко, Сап’ян зазначила, що ДБР розслідує провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), та ч. 1 ст. 258-3 (Створення террористичної організації) ККУ.
Вона додала, що 20 грудня 2021 року у цьому кримінальному провадженні п’ятому президенту України, нині народному депутату повідомлено про підозру.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України, та зустрінеться з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівається, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.