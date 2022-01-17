Прикордонники відреагували на ситуацію з паспортом Порошенка: кажуть, усе було у межах закону

Цитата:

"З метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій Державна прикордонна служба України зазначає, що у ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства", - вказали у ДПСУ.

Там наголосили, що Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів.

"Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів", - зауважили у ДПСУ, коментуючи ситуацію, про яку соратники Порошенка заявляли, що у нього нібито забрали паспорт і не пускали в Україну.

Деталі

У ДПСУ зазначили, що прикордонники "фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну".

"Відмітимо, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну. Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та 5-й Президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України. Крім того, кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу", - зазначили прикордонники.

"У подальшому Петро Порошенко був оформлений у прикордонному відношенні на в’їзд в Україну", - підсумували у ДПСУ.

Своєю чергою, у ДБР вказали, що в аеропорту слідчі бюро "виконали усі вимоги КПК щодо вручення Петру Порошенку процесуальних документів".

"17 січня 2022 року співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" виконали усі вимоги Кримінального процесуального кодексу України щодо вручення Петру Порошенку процесуальних документів, а саме клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та повістки про виклик на 11:00 17.01.2022 до Печерського райсуду для його розгляду. Однак оточення п'ятого Президента України штучно створювали передумови для того, щоб завадити слідчим ДБР виконати їх законні дії", - додали у ДБР.

Доповнення

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.