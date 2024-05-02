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Шторм у Франції забрав життя щонайменше однієї людини

Київ • УНН

 • 16959 перегляди

Нічний шторм на півночі Франції спричинив зсуви ґрунту, в результаті яких загинула 57-річна жінка і постраждав її співмешканець, а також було пошкоджено кілька будинків, що потребувало залучення 56 пожежників.

Нічний шторм на півночі Франції, що спричинив зсуви, призвів до загибелі як мінімум однієї людини, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу, пише УНН.

Деталі

Загинула 57-річна жінка, повідомила місцева влада в четвер, додавши, що її партнера було поранено і він у лікарні.

Зсуви, що розпочалися близько опівночі, також пошкодили кілька будинків. На допомогу було направлено 56 пожежників.

У Польщі під час шторму загинули троє дорослих і двоє дітей02.04.24, 01:02 • 25173 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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