Шторм у Франції забрав життя щонайменше однієї людини
Київ • УНН
Нічний шторм на півночі Франції спричинив зсуви ґрунту, в результаті яких загинула 57-річна жінка і постраждав її співмешканець, а також було пошкоджено кілька будинків, що потребувало залучення 56 пожежників.
Нічний шторм на півночі Франції, що спричинив зсуви, призвів до загибелі як мінімум однієї людини, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу, пише УНН.
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Загинула 57-річна жінка, повідомила місцева влада в четвер, додавши, що її партнера було поранено і він у лікарні.
Зсуви, що розпочалися близько опівночі, також пошкодили кілька будинків. На допомогу було направлено 56 пожежників.
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