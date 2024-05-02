Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
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Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека
Ночной шторм на севере Франции вызвал оползни, в результате которых погибла 57-летняя женщина и пострадал ее сожитель, а также было повреждено несколько домов, что потребовало привлечения 56 пожарных.
В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть
Пожарная часть в Одессе получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела города россией 1 мая, хотя спасатели не пострадали, поскольку во время обстрела находились в укрытии.
Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения
Snapchat запускает новые функции, включая редактирование сообщений сначала для платных подписчиков, напоминания с искусственным интеллектом, эмодзи и реакции на картах, а также созданные искусственным интеллектом наряды для Bitmoji и фотофильтры.
Донецкая область: россияне пять раз ударили по Славянску, ночью атаковали Торецк
В Донецкой области российские войска совершили 1967 обстрелов, в том числе 10 населенных пунктов, в результате которых погибли 4 гражданских лица, 8 получили ранения и был поврежден 61 гражданский объект, включая жилые дома, гаражи, автомобили и линии электропередач.
Дуда предложил организовать во время председательства Польши в ЕС саммиты с США и Украиной
Президент Анджей Дуда предлагает организовать два саммита - с США и Украиной - во время председательства Польши в ЕС в 2025 году, чтобы подчеркнуть важность восстановления Украины и ее вступления в ЕС.
Кулеба рассказал, почему не предполагается участие рф в саммите Мира в Швейцарии
Мирный саммит в июне в Швейцарии имеет целью объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, исключая россию из-за ее "недобросовестности" в предыдущих переговорах с Украиной.
В Греции разрабатывают доктрину для сдерживания летних лесных пожаров, но эксперты уже сейчас называют ее недостаточной
Этим летом Греция предстанет перед угрозой сильных лесных пожаров, что побуждает к развертыванию дополнительных пожарных машин, ускорению воздушной поддержки и расчистке лесов, но эксперты предупреждают, что этих мер может быть недостаточно для борьбы с усилением влияния климатических изменений на лесные пожары.
В Грузии за два дня столкновения активистов с полицией госпитализировали 15 человек
В Грузии во время разгона митинга против закона "об иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси 1-2 мая были госпитализированы 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.
российские войска одиннадцать раз нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины
российские войска одиннадцать раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 109 взрывов.
Боевой вылет F-16 не состоится в первый же день - Евлаш
Прибытие F-16 в Украину не означает, что они немедленно приступят к выполнению боевых задач, поскольку подготовка инфраструктуры и оценка оперативной обстановки будут определять их готовность к выполнению задач, по словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины.