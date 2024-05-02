Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека

Ночной шторм на севере Франции, вызвавший оползни, привел к гибели как минимум одного человека, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

Детали

Погибла 57-летняя женщина, сообщили местные власти в четверг, добавив, что ее партнер был ранен и находится в больнице.

Оползни, начавшиеся около полуночи, также повредили несколько домов. На помощь было направлено 56 пожарных.

В Польше во время шторма погибли трое взрослых и двое детей