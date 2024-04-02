В Польше во время шторма погибли трое взрослых и двое детей

Сильные ветры опустошили южную Польшу. В понедельник, 1 апреля, трое взрослых и двое детей погибли после того, как на них упали деревья. Об этом сообщает PAP, передает УНН.

Детали

Две женщины и шестилетний ребенок погибли после того, как попали в дерево в городе Рабка-Здруй, сообщил представитель региональной пожарной службы Губерт Чепли.

В городе Закопане у подножия Татр третья женщина погибла, когда на ее автомобиль упало дерево, сообщил Анджей Кроль-Ленговски, представитель городской пожарной службы.

По словам представителя скорой помощи Павла Мицковского, в этом же городе ребенок также погиб после того, как врезался в дерево.

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