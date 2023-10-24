Штані повні швейцарських франків: у “Шегинях” прикордонники викрили валютників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У “Шегинях” прикордонники викрили валютників, які намагались вивезли понад шість мільйонів гривень у швейцарських франках. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.
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“Майже 150 тисяч швейцарських франків (близько 6 млн грн) намагалися вивезти до Польщі двоє львів‘ян. „Мільйонери“, певно, вважали, що їхній солідний вік не дозволить прикордонникам обшукати їх та помилилися. Гроші в еквіваленті 10 тисяч євро на особу їм повернули. Решту валюти вилучено до рішення суду”, — зазначили в пресслужбі прикордонників.
Деталі
За даними ДПСУ авантюрними валютчиками виявились двоє мешканців Львівщини: 58-літній чоловік та 53-річна жінка.
Вони намагалися на легковику Skoda Kodiaq перетнути кордон у Польщу, та потай вивезти туди понад 145 тисяч швейцарських франків. Купюри номіналом від десяти франків до 1 тисячі франків вони приховали під одягом та у взутті.
Однак, завдяки оперативній інформації, отриманій від співробітників СБУ, прикордонники спільно з митниками провели додаткові перевірочні заходи і виявили у громадян вищевказану суму валюти. У перерахунку на гривні сума становить близько 6 мільйонів.
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Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, описані у ч.1 ст.471 (Недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України) МКУ.