Штані повні швейцарських франків: у “Шегинях” прикордонники викрили валютників

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 1890 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17402 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90756 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163896 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166136 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133986 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136099 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87298 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93862 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99484 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9м/с
54%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11984 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

23:34 • 7474 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12774 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10549 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 6822 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166147 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229564 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378194 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314821 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422516 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11463 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16771 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33426 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30063 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133986 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Штані повні швейцарських франків: у “Шегинях” прикордонники викрили валютників

Київ • УНН

 • 228591 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У “Шегинях” прикордонники викрили валютників, які намагались вивезли понад шість мільйонів гривень у швейцарських франках. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.

Штані повні швейцарських франків: у “Шегинях” прикордонники викрили валютників

Цитата

“Майже 150 тисяч швейцарських франків (близько 6 млн грн) намагалися вивезти до Польщі двоє львів‘ян. „Мільйонери“, певно, вважали, що їхній солідний вік не дозволить прикордонникам обшукати їх та помилилися. Гроші в еквіваленті 10 тисяч євро на особу їм повернули. Решту валюти вилучено до рішення суду”, — зазначили в пресслужбі прикордонників.

Деталі

За даними ДПСУ авантюрними валютчиками виявились двоє мешканців Львівщини: 58-літній чоловік та 53-річна жінка.

Вони намагалися на легковику Skoda Kodiaq перетнути кордон у Польщу, та потай вивезти туди понад 145 тисяч швейцарських франків. Купюри номіналом від десяти франків до 1 тисячі франків вони приховали під одягом та у взутті.

Однак, завдяки оперативній інформації, отриманій від співробітників СБУ, прикордонники спільно з митниками провели додаткові перевірочні заходи і виявили у громадян вищевказану суму валюти. У перерахунку на гривні сума становить близько 6 мільйонів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В автомобілі президентського кортежу Анжея Дуди виявили маячок

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, описані у ч.1 ст.471 (Недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України) МКУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65