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Штаны полные швейцарских франков: в "Шегинях" пограничники разоблачили валютчиков

Киев • УНН

 • 228591 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В “Шегинях” пограничники разоблачили валютчиков, которые пытались вывезли более шести миллионов гривен в швейцарских франках. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Штаны полные швейцарских франков: в "Шегинях" пограничники разоблачили валютчиков

Цитата

“Почти 150 тысяч швейцарских франков (около 6 млн грн) пытались вывезти в Польшу двое львовян. „Миллионеры“, вероятно, считали, что их солидный возраст не позволит пограничникам обыскать их, но ошиблись. Деньги в эквиваленте 10 тысяч евро на человека им вернули. Остальная валюта изъята до решения суда”, — отметили в пресс-службе пограничников.

Детали

По данным ГПСУ авантюрными валютчиками оказались двое жителей Львовщины: 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Они пытались на легковушке Skoda Kodiaq пересечь границу в Польшу, и тайно вывезти туда более 145 тысяч швейцарских франков. Купюры номиналом от десяти франков до 1 тысячи франков они скрыли под одеждой и в обуви.

Однако, благодаря оперативной информации, полученной от сотрудников СБУ, пограничники совместно с таможенниками провели дополнительные проверочные мероприятия и обнаружили у граждан вышеуказанную сумму валюты. В пересчете на гривны сумма составляет около 6 миллионов.

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Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, описанные в ч.1 ст.471 (Не декларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины) ТКУ.

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