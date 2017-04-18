Штаб АТО: ситуація у районі проведення АТО загострюється

“Ситуація у районі проведення АТО загострюється. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120-мм та озброєння БМП ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалика противник обстрілював з 82-міліметрових мінометів, а в районі Мар’їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. У районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі Шахти “Бутівка”. З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам’янки.

На Луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82-мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Новоолександрівки,

“За минулу добу один український воїн отримав поранення”, — зазначили у прес-службі.