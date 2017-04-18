Штаб АТО: ситуация в районе проведения АТО обостряется

“Ситуация в районе проведения АТО обостряется. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Приморское направление. Огнем минометов калибра 120-мм и вооружения БМП враг накрывал защитников Новогригорьевки. Защитников Чермалыка противник обстреливал из 82-миллиметровых минометов, а в районе Марьинки применил крупнокалиберные пулеметы. По морских пехотинцах под Водяным враг бил из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали наших воинов вблизи Широкино, Талаковка и Павлополь. В районе Талаковка и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по позициям рядом Авдеевки. С противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Шахты “Бутовка”. С пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки.

На Луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки подразделения российско-оккупационных войск применили минометы калибра 82-мм и автоматические гранатометы. С противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам в районе Новоалександровки,

“За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения”, — отметили в пресс-службе.