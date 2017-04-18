Штаб АТО: ситуация в районе проведения АТО обостряется

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32596 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100015 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151205 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114392 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115206 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111747 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103720 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106892 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103424 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152291 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Штаб АТО: ситуация в районе проведения АТО обостряется

Штаб АТО: ситуация в районе проведения АТО обостряется

Киев  •  УНН

 • 8077 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За минувшие сутки зоне проведения АТО пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО обостряется. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Приморское направление. Огнем минометов калибра 120-мм и вооружения БМП враг накрывал защитников Новогригорьевки. Защитников Чермалыка противник обстреливал из 82-миллиметровых минометов, а в районе Марьинки применил крупнокалиберные пулеметы. По морских пехотинцах под Водяным враг бил из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали наших воинов вблизи Широкино, Талаковка и Павлополь. В районе Талаковка и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по позициям рядом Авдеевки. С противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Шахты “Бутовка”. С пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки.

На Луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки подразделения российско-оккупационных войск применили минометы калибра 82-мм и автоматические гранатометы. С противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам в районе Новоалександровки,

“За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения”, — отметили в пресс-службе.

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