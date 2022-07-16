шойгу наказав рашистам нарощувати дії в Україні на всіх напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністр оборони російської федерації сергій шойгу наказав нарощувати дії російських військових угруповань на всіх напрямках в Україні. Він перебуває в одному із командних центрів російських військ, які беруть участь у вторгненні в Україну. Про це пише російська служба BBC, передає УНН.
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Про те, де це сталося: в Україні чи росії – невідомо. Повідомляється, що шойгу заслухав доповіді командуючих угрупованнями "південь" та "центр" генералів сергія суровікіна та олександра лапіна.
РосЗМІ повідомляється, що шойгу дав вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках.
Він також вручив золоту зірку героя росії лапіну та генералу еседуллі абачеву. Найвище звання їм раніше надав путін.
Доповнення
Інститут вивчення війни повідомляє, що найімовірніше, армія рф виходить з "оперативної паузи". При цьому відновлення наступу російських військ може коливатися або навіть зупинитися.