Російські окупанти найімовірніше виходять із "оперативної паузи" - ISW

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25833 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69954 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 113951 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 165674 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 163817 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166443 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145158 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114431 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107588 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 302971 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 116403 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 86135 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 172326 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 73524 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 61698 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 172326 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 302971 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 565368 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 509656 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 710644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 31501 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 86135 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 116403 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141479 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155103 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Російські окупанти найімовірніше виходять із "оперативної паузи" - ISW

Російські окупанти найімовірніше виходять із "оперативної паузи" - ISW

Київ • УНН

 • 79492 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Найімовірніше, армія рф виходить з "оперативної паузи". При цьому відновлення наступу російських військ може коливатися або навіть зупинитися. Про це йдеться у червговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Зазначається, що російські сили провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька. У звіті йдеться про те, що ці обстріли можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі.

При цьому, за спостереженням аналітиків, наступальні операції, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом.

Цитата

"Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширюватимуть такі атаки найближчими 72 годинами", - зазначають в Інституті вивчення війни.

Водночас, як вказано, ворог може чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом декількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Експерти зазначають, що 10-денної оперативної паузи недостатньо для відновлення російських сил у повній мірі, щоб задіяти їх у великомасштабних наступальних операціях.

Водночас, як повідомляється, військово-політичне керівництво чинить на втомлені збройні сили росії тиск з метою відновлення наступу. У звіті ISW говориться, що для досягнення вирішальних результатів з розумною ціною для себе потрібне відновлення достатньої бойової потужності.

"Таким чином, відновлення наступу росіян може коливатися або навіть зупинитися на якийсь час", - вважають експерти.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні досягли вже близько 38 140 осіб, 1677 танків, 220 літаків і сотень одиниць військової техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71