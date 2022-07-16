Російські окупанти найімовірніше виходять із "оперативної паузи" - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Найімовірніше, армія рф виходить з "оперативної паузи". При цьому відновлення наступу російських військ може коливатися або навіть зупинитися. Про це йдеться у червговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
Деталі
Зазначається, що російські сили провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька. У звіті йдеться про те, що ці обстріли можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі.
При цьому, за спостереженням аналітиків, наступальні операції, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом.
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"Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширюватимуть такі атаки найближчими 72 годинами", - зазначають в Інституті вивчення війни.
Водночас, як вказано, ворог може чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом декількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.
Експерти зазначають, що 10-денної оперативної паузи недостатньо для відновлення російських сил у повній мірі, щоб задіяти їх у великомасштабних наступальних операціях.
Водночас, як повідомляється, військово-політичне керівництво чинить на втомлені збройні сили росії тиск з метою відновлення наступу. У звіті ISW говориться, що для досягнення вирішальних результатів з розумною ціною для себе потрібне відновлення достатньої бойової потужності.
"Таким чином, відновлення наступу росіян може коливатися або навіть зупинитися на якийсь час", - вважають експерти.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні досягли вже близько 38 140 осіб, 1677 танків, 220 літаків і сотень одиниць військової техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.