Российские оккупанты вероятнее всего выходят из "оперативной паузы" - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Скорее всего, армия рф высходит из "оперативной паузы". При этом возобновление наступления российских войск может колебаться или даже остановиться. Об этом говорится в червговом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Отмечается, что российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка. В отчете говорится, что эти обстрелы могут свидетельствовать о том, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе.
При этом, по наблюдению аналитиков, наступательные операции по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом.
Цитата
"Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и будут расширять такие атаки в ближайшие 72 часа", - отмечают в Институте изучения войны.
В то же время враг, как указано, может чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.
Эксперты отмечают, что 10-дневной оперативной паузы недостаточно для восстановления российских сил в полной мере, чтобы задействовать их в крупномасштабных наступательных операциях.
Вместе с тем, как сообщается, военно-политическое руководство оказывает на уставшие вооруженные силы рф давление с целью возобновления наступления. В отчете ISW говорится, что для достижения решающих результатов с разумной ценой для себя необходимо восстановление достаточной боевой мощи.
"Таким образом, возобновление наступления россиян может колебаться или даже застопориться на какое-то время", - считают эксперты.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 38 140 человек, 1677 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.