Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 140 оккупантов и еще пять танков

КИЕВ. 16 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 140 человек, 1677 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.