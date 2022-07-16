Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 140 оккупантов и еще пять танков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 140 человек, 1677 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 38 140 (+140) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1677 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 3874 (+8),
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- артиллерийских систем – 846 (+4),
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- РСЗО – 247 (+0),
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- средств ПВО - 109 (+0),
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- самолетов – 220 (+0),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
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- крылатых ракет - 162 (+7),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4),
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- специальной техники - 68 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.