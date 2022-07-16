Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 140 окупантів та ще п'ять танків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 140 осіб, 1677 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1677 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8),
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- артилерійських систем – 846 (+4),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 109 (+0),
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- літаків – 220 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 687 (+6),
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- крилатих ракет - 162 (+7),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4),
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- спеціальної техніки - 68 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.