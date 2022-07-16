шойгу приказал рашистам наращивать действия в Украине по всем направлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр обороны российской федерации сергей шойгу приказал наращивать действия российских военных группировок по всем направлениям в Украине. Он находится в одном из командных центров российских войск, участвующих во вторжении в Украину. Об этом пишет российская служба BBC, передает УНН.
Детали
О том, где это произошло: в Украине или россии – неизвестно. Сообщается, что шойгу заслушал доклады командующих группировками "юг" и "центр" генералов сергея суровикина и александра лапина.
РосСМИ сообщается, что шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок по всем операционным направлениям.
Он также вручил золотую звезду героя россии лапину и генералу абачеву эседулли. Высшее звание им раньше присвоил путин.
Дополнение
Институт изучения войны сообщает, что вероятнее всего, армия рф выходит из "оперативной паузы". При этом восстановление наступления российских войск может колебаться или даже остановиться.