Шон Пенн закликав надати Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії вручення "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Американський актор Шон Пенн закликав кіноакадемію надати слово президентові України Володимиру Зеленському під час церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться у ніч проти 28 березня. Звернення Шона Пенна опублікував 27 березня канал CNN, передає УНН.
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Актор вийшов у прямий ефір із Польщі, де він займається допомогою українським біженцям. Побачене у Варшаві Шон Пенн назвав міграційною кризою та розповів, як зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським ще до початку війни.
Про те, чи хотів би Пенн побачити виступ Зеленського під час церемонії вручення кінопремії "Оскар", актора запитав ведучий.
"Зараз академія не може зробити щось більшого, ніж надати йому таку можливість", — відповів Шон Пенн і наголосив, що відмова дати слово Володимиру Зеленському означатиме, що академія усувається від ситуації. І тут Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію вручення "Оскара".
Додамо
Шон Пенн - лауреат премії "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Харві Мілк".