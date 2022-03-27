Шон Пенн призвал предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения "Оскар"

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Актер вышел в прямой эфир из Польши, где он занимается помощью украинским беженцам. Увиденное в Варшаве Шон Пенн назвал миграционной кризисом и рассказал, как встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще до начала войны.

О том, хотел ли бы Пенн увидеть выступление Зеленского во время церемонии вручения кинопремии "Оскар", актера спросил ведущий.

"Сейчас академия не может сделать что-то большее, чем предоставить ему такую возможность", — ответил Шон Пенн и подчеркнул, что отказ дать слово Владимиру Зеленскому будет означать, что академия устраняется от ситуации. И тут Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию вручения "Оскара".

Добавим

Шон Пенн - лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк".