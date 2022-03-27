Шон Пенн призвал предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Американский актер Шон Пенн призвал киноакадемию предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится в ночь на 28 марта. Обращение Шона Пенна опубликовал 27 марта канал CNN, передает УНН.
Детали
Актер вышел в прямой эфир из Польши, где он занимается помощью украинским беженцам. Увиденное в Варшаве Шон Пенн назвал миграционной кризисом и рассказал, как встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще до начала войны.
О том, хотел ли бы Пенн увидеть выступление Зеленского во время церемонии вручения кинопремии "Оскар", актера спросил ведущий.
"Сейчас академия не может сделать что-то большее, чем предоставить ему такую возможность", — ответил Шон Пенн и подчеркнул, что отказ дать слово Владимиру Зеленскому будет означать, что академия устраняется от ситуации. И тут Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию вручения "Оскара".
Добавим
Шон Пенн - лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк".