Шольц влаштував прогулянку Макрону центром Потсдама перед вечерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц влаштував прогулянку з президентом Франції Еммануелем Макроном центром Потсдама перед вечерею, інформує dpa, передає УНН.
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Це вперше, коли Шольц зустрів іноземного лідера у місті, де він проживає. Потсдам знаходиться поряд із Берліном.
Багато людей зібрались на площі Ноєр Маркт і дивилися, як два лідери розмовляють під час вечері в ресторані, тоді як інші висувалися з вікон, щоб побачити пару.
Політики сиділи за окремим столом, а їхні делегації перебували поряд. Руйнування Каховської греблі в Україні та велика повінь на тлі агресивної війни росії не могли не стати неофіційним порядком денним.
Макрон і Шольц обідали разом кілька разів, востаннє за сніданком у кулуарах саміту ЄС у березні, більш активно за обідом у жовтні 2022 року в Єлисейському палаці та у січні 2023 року ввечері у Brasserie La Rotonde, улюбленому ресторані президента. Шольц уперше приймає такого політичного гостя. Канцлер та його дружина Брітта Ернст вже кілька років живуть у Потсдамі, член Бундестагу Шольц тепер також має тут свій виборчий округ.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запросив Макрона з повноцінним державним візитом до Німеччини на 2-4 липня.