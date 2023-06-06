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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Шольц устроил прогулку Макрону по центру Потсдама перед ужином

Киев • УНН

 • 406976 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц устроил прогулку с президентом Франции Эммануэлем Макроном по центру Потсдама перед ужином, информирует dpa, передает УНН.

Шольц устроил прогулку Макрону по центру Потсдама перед ужином

Детали

Это впервые, когда Шольц встретил иностранного лидера в городе, где он проживает. Потсдам находится рядом с Берлином.

Многие люди собрались на площади Нойер Маркт и смотрели, как два лидера разговаривают во время ужина в ресторане, в то время как другие высовывались из окон, чтобы увидеть пару.

Политики сидели за отдельным столом, а их делегации находились рядом. Разрушение  Каховской плотины в Украине и большое наводнение на фоне агрессивной войны россии не могли не стать неофициальной повесткой дня.

Макрон и Шольц обедали вместе несколько раз, последний раз за завтраком в кулуарах саммита ЕС в марте, более активно за обедом в октябре 2022 года в Елисейском дворце и в январе 2023 года вечером в Brasserie La Rotonde, любимом ресторане президента. Шольц впервые принимает такого политического гостя. Канцлер и его жена Бритта Эрнст уже несколько лет живут в Потсдаме, член Бундестага Шольц теперь также имеет здесь свой избирательный округ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил Макрона с полноценным государственным визитом в Германию на 2-4 июля.

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