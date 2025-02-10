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Шмигаль поговорив з Туском: про що йшлося

Київ • УНН

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Прем'єр-міністри України та Польщі провели розмову щодо оборонної співпраці та розвитку прикордонної інфраструктури. Польща надала Україні 46-й пакет військової допомоги та підтримає євроінтеграцію під час головування в ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив із головою польського уряду Дональдом Туском. Основна увага була приділена співпраці між країнами в оборонній сфері, покращенню логістики та розвитку прикордонної інфраструктури. Про це повідомив Шмигаль, передає УНН

... приділили увагу питанню прикордонної інфраструктури. Модернізація пунктів пропуску на спільному кордоні відбувалася, у тому числі, за підтримки USAID 

- йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися й надалі працювати над удосконаленням прикордонної інфраструктури, залучаючи ресурси Європейського інвестиційного банку.

Окремо український прем’єр наголосив на важливості співпраці з Польщею під час її головування в Раді Європейського Союзу. Київ розраховує на значний прогрес у процесі євроінтеграції України в цей період.

Шмигаль також подякував Польщі за непохитну підтримку України у війні з росією. Прем’єр-міністр подякував Польщі за черговий, 46-й пакет військової допомоги.

Нагадаємо

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди на загальну суму в понад 100 млн євро, що фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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