Шмыгаль поговорил с Туском: о чем шла речь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с главой польского правительства Дональдом Туском. Основное внимание было уделено сотрудничеству между странами в оборонной сфере, улучшению логистики и развитию пограничной инфраструктуры. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.

... уделили внимание вопросу пограничной инфраструктуры. Модернизация пунктов пропуска на общей границе происходила, в том числе, при поддержке USAID - говорится в сообщении.

Стороны договорились и в дальнейшем работать над усовершенствованием пограничной инфраструктуры, привлекая ресурсы Европейского инвестиционного банка.

Отдельно украинский премьер отметил важность сотрудничества с Польшей во время ее председательства в Совете Европейского Союза. Киев рассчитывает на значительный прогресс в процессе евроинтеграции Украины в этот период.

Шмыгаль также поблагодарил Польшу за непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией. Премьер-министр поблагодарил Польшу за очередной, 46-й пакет военной помощи.

Напомним

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения на общую сумму в более 100 млн евро, по финансированию восстановления энергетики и критической инфраструктуры.