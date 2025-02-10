Шмыгаль поговорил с Туском: о чем шла речь
Киев • УНН
Премьер-министры Украины и Польши провели разговор об оборонном сотрудничестве и развитии пограничной инфраструктуры. Польша предоставила Украине 46-й пакет военной помощи и поддержит евроинтеграцию во время председательства в ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с главой польского правительства Дональдом Туском. Основное внимание было уделено сотрудничеству между странами в оборонной сфере, улучшению логистики и развитию пограничной инфраструктуры. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.
... уделили внимание вопросу пограничной инфраструктуры. Модернизация пунктов пропуска на общей границе происходила, в том числе, при поддержке USAID
Стороны договорились и в дальнейшем работать над усовершенствованием пограничной инфраструктуры, привлекая ресурсы Европейского инвестиционного банка.
Отдельно украинский премьер отметил важность сотрудничества с Польшей во время ее председательства в Совете Европейского Союза. Киев рассчитывает на значительный прогресс в процессе евроинтеграции Украины в этот период.
Шмыгаль также поблагодарил Польшу за непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией. Премьер-министр поблагодарил Польшу за очередной, 46-й пакет военной помощи.
Напомним
Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения на общую сумму в более 100 млн евро, по финансированию восстановления энергетики и критической инфраструктуры.