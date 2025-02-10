Шмыгаль поговорил с Туском: о чем шла речь

ukenru
Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
17:01 • 67898 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
15:30 • 75299 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
15:21 • 103051 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 94491 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 100777 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля, 12:39 • 100696 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 103574 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 106873 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137462 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155923 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10 февраля, 10:42 • 114747 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

10 февраля, 11:42 • 117562 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 114611 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

10 февраля, 12:53 • 102751 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

10 февраля, 13:09 • 81895 просмотра
публикации
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

17:01 • 67882 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

16:44 • 40631 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

15:21 • 103048 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 114611 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

10 февраля, 11:42 • 117562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

17:12 • 23791 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

16:22 • 28318 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

15:19 • 42795 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

15:06 • 40852 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

10 февраля, 13:09 • 81919 просмотра
Актуальное
Шмыгаль поговорил с Туском: о чем шла речь

Шмыгаль поговорил с Туском: о чем шла речь

Киев  •  УНН

 • 9155 просмотра

Read in English

Премьер-министры Украины и Польши провели разговор об оборонном сотрудничестве и развитии пограничной инфраструктуры. Польша предоставила Украине 46-й пакет военной помощи и поддержит евроинтеграцию во время председательства в ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с главой польского правительства Дональдом Туском. Основное внимание было уделено сотрудничеству между странами в оборонной сфере, улучшению логистики и развитию пограничной инфраструктуры. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.  

... уделили внимание вопросу пограничной инфраструктуры. Модернизация пунктов пропуска на общей границе происходила, в том числе, при поддержке USAID 

- говорится в сообщении.

Стороны договорились и в дальнейшем работать над усовершенствованием пограничной инфраструктуры, привлекая ресурсы Европейского инвестиционного банка.

Отдельно украинский премьер отметил важность сотрудничества с Польшей во время ее председательства в Совете Европейского Союза. Киев рассчитывает на значительный прогресс в процессе евроинтеграции Украины в этот период.

Шмыгаль также поблагодарил Польшу за непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией. Премьер-министр поблагодарил Польшу за очередной, 46-й пакет военной помощи.

Напомним

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения на общую сумму в более 100 млн евро, по финансированию восстановления энергетики и критической инфраструктуры. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
yevropeiskii-investitsionnii-bankЕвропейский инвестиционный банк
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы