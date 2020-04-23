Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вся критична інфраструктура та підприємства-експортери працюють, під час карантину обмеження введені лише у 6 галузях. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу на Закарпатті, передає кореспондент УНН.
"В Україні економіка працює, у нас в 6 галузях: масові заходи, торгівля непродуктовими товарами, це транспортні перевезення, ресторанний і готельний бізнес. Тобто ці галузі споживання, вони зупинені, щоб розірвати ланцюжок зараження та епідемії. Вся критична інфраструктура, всі підприємства-експортери, вся економіка - вона сьогодні працює. Тобто, якщо брати соціологічне дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, з них 89,2 тисячі - зареєструвались, починаючи з 12 березня.