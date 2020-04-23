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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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15:49 • 13301 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51556 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93530 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130028 просмотра

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Шмыгаль считает, что во время карантина работают 70% украинцев

Шмыгаль считает, что во время карантина работают 70% украинцев

Киев  •  УНН

 • 15643 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вся критическая инфраструктура и предприятия-экспортеры работают, во время карантина ограничения введены только в 6 областях. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

"В Украине экономика работает, у нас в 6 областях: массовые мероприятия, торговля непродуктовая товарами, это транспортные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес. То есть эти отрасли потребления, они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражения и эпидемии. Вся критическая инфраструктура, все предприятия-экспортеры, вся экономика - она сегодня работает. То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу", - говорится в сообщении.

Напомним, на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи - зарегистрировались, начиная с 12 марта.

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