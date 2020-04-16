За час карантину в центрах зайнятості зареєструвалось майже 90 тисяч безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, з них 89,2 тисячі зареєструвались починаючи з 12 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Так, станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, що на 86,5 тисяч, або на 27% більше ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тисячі).
“За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних (статистика оновлюється щодня)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати інструкції центрам зайнятості, щоб пришвидшити виплати по тимчасовому безробіттю через “коронакризу”.