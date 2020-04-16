За время карантина в центрах занятости зарегистрировалось почти 90 тыс. безработных

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи зарегистрировались начиная с 12 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.