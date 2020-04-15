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Шмигаль дав доручення для пришвидшення виплати допомоги з тимчасового безробіття

Київ • УНН

 • 16848 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати інструкції центрам зайнятості, щоб пришвидшити виплати по тимчасовому безробіттю через "коронакризу". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб пришвидшити виплату людям допомоги по тимчасовому безробіттю. Порівняно з докарантинним періодом, кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів”, — написав Шмигаль.

За його словами, уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості.

Нагадаємо, Державний центр зайнятості повідомляв, що впровадження карантину в Україні не впливає на виплату допомоги по безробіттю.

Пізніше у Державному центрі зайнятості спростили процедуру подання документів

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