Шмигаль дав доручення для пришвидшення виплати допомоги з тимчасового безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати інструкції центрам зайнятості, щоб пришвидшити виплати по тимчасовому безробіттю через "коронакризу". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб пришвидшити виплату людям допомоги по тимчасовому безробіттю. Порівняно з докарантинним періодом, кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів”, — написав Шмигаль.
За його словами, уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості.
Нагадаємо, Державний центр зайнятості повідомляв, що впровадження карантину в Україні не впливає на виплату допомоги по безробіттю.
Пізніше у Державному центрі зайнятості спростили процедуру подання документів.