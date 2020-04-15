Шмыгаль дал поручение для ускорения выплаты пособия по временной безработице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики предоставить инструкции центрам занятости, чтобы ускорить выплаты по временной безработице из-за "коронакризиса". Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям помощи по временной безработице. По сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы выросло в 10 раз", - написал Шмыгаль.
По его словам, правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости.
Напомним, Государственный центр занятости сообщал, что внедрение карантина в Украине не влияет на выплату пособия по безработице.
Позже в Государственном центре занятости упростили процедуру подачи документов.