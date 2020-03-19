Центр зайнятості: виплати допомоги по безробіттю на період карантину не скасовуються
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Впровадження карантину в Україні не впливає на виплату допомоги по безробіттю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.
“Є випадки розміщення неперевіреної та некоректної інформації, що може призвести до неправильного розуміння своїх прав безробітними громадянами. Так, у деяких засобах масової інформації з’являються неправдиві повідомлення щодо можливого призупинення виплат допомоги по безробіттю на період карантину. Інформуємо вас, що це не відповідає дійсності. Фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Міністерстві науки і освіти України зазначають, що за педагогами, які у період карантину працюють дистанційно або гнучкому режимі, зберігається середня заробітна плата.