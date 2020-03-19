Центр занятости: выплаты пособия по безработице на период карантина не отменяются
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Внедрение карантина в Украине не влияет на выплату пособия по безработице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
"Есть случаи размещения непроверенной и некорректной информации, которая может привести к неправильному пониманию своих прав безработными гражданами. Так, в некоторых средствах массовой информации появляются ложные сообщения о возможном приостановлении выплат пособий по безработице на период карантина. Информируем вас, что это не соответствует действительности. Финансовые обязательства службы занятости перед безработными выполняются в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве науки и образования Украины отмечают, что за педагогами, которые в период карантина работают дистанционно или в гибком режиме, сохраняется средняя заработная плата.