За педагогами, які працюють дистанційно у період карантину, зберігається середня зарплата - МОН

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Міністерстві науки і освіти України зазначають, що за педагогами, які у період карантину працюють дистанційно або гнучкому режимі, зберігається середня заробітна плата. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.