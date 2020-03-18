За педагогами, які працюють дистанційно у період карантину, зберігається середня зарплата - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Міністерстві науки і освіти України зазначають, що за педагогами, які у період карантину працюють дистанційно або гнучкому режимі, зберігається середня заробітна плата. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.
«У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину педагоги максимально мають бути переведені на роботу в гнучкому та дистанційному режимі, при цьому навіть за працівниками, що фактично не виходять на роботу, за законом зберігається середня заробітна плата», - сказано у повідомленні.
Зазначається, що в багатьох закладах освіти перестали примушувати педагогів виходити на роботу в порожні школи.
«Однак сигнал дійшов не до всіх…Закликаємо вчителів відстоювати свої права, адже без вашого звернення і скарги нам важко включитися в процес”, – зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
Так, у листі на департаменти (управління) освіти і науки йдеться про те, що в умовах загальнонаціонального карантину примусове відправлення працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період призупинення навчання є неприпустимим.
Також в ньому нагадується про те, що на період карантину за всіма працівниками зберігається середня заробітна плата (її розмір визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»).
У документі також пояснюється, що працівники, які фактично не виходять на роботу під час карантину, мають вважатися такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм (згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України, простій – це призупинення роботи, викликане невідворотною силою або іншими обставинами).
За такими працівниками, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, має зберігатися середній заробіток за час простою.
Повідомляється, що у випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.
Нагадаємо, міста України переходять на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.