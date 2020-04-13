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У центрі зайнятості спростили процедуру подання документів

У центрі зайнятості спростили процедуру подання документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Державному центрі зайнятості спростили процедуру подання документів. Тепер щоб стати на облік необхідні дві заяви: про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення служби.

"Ми полегшили процедуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер це дуже просто. Вам потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю", - йдеться у повідомленні

Так, як і раніше, заяви можна подати в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де вам зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

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Якщо ви вирішили надіслати заяви електронною поштою:

- заповніть заяви власноруч за зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Далі – надішліть на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку. У темі листа зазначте ваше прізвище, ім’я, по батькові;

- якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх.

Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості. Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові. Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Якщо ви вирішили подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:

- якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть їх у конверт або з’єднайте в інший зручний спосіб;

- заповніть заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою. Покладіть заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня). Після цього чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

У службі нагадали, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів.

Як раніше повідомляв УНН, під час карантину стати на облік у центрі зайнятості можна дистанційно, заповнивши заяви вдома та надіславши їх онлайн.

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