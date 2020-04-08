У центрі зайнятості можна стати на облік дистанційно на період карантину - Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Під час карантину стати на облік у центрі зайнятості можна дистанційно, заповнивши заяви вдома та надіславши їх онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Круті новини від Державної служби зайнятості: під час карантину стати на облік безробітних можна дистанційно. Навіть без електронного підпису", - йдеться у повідомленні.
Для того, щоб це зробити, діють наступні правила:
▪️ завантажте з сайту ДСЗ дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги;
▪️ роздрукуйте, заповніть та підпишіть особисто заяви;
▪️ відскануйте їх (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store);
▪️ зробіть фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації;
▪️ заархівуйте усі документи в єдиний файл та надішліть його на email центру зайнятості. Можна обрати будь-який центр зайнятості, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання;
▪️ очікуйте відповіді та тримайте зв’язок з вашим кар’єрним радником;
▪️ впродовж 10 робочих днів після карантину подайте оригінали документів до центру зайнятості.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України, Державний центр зайнятості, асоціація "IT Ukraine" та ІТ-академії запустили у Києві пілотний проект, що допоможе будь-кому оцінити свій потенціал як ІТ-фахівця, обрати та здобути спеціальність.