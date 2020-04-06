Мінцифри запустило пілотний проект для допомоги зі здобуттям ІТ-спеціальності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство цифрової трасформації України, Державний центр зайнятості, Асоціація “IT Ukraine” та ІТ-академії запустили у Києві пілотний проект, що допоможе будь-кому оцінити свій потенціал як ІТ-фахівця, обрати та здобути спеціальність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
“Український ІТ-ринок потребує близько 40 тисяч нових фахівців. Тому Мінцифри, Державний центр зайнятості, Асоціація "IT Ukraine“ та ІТ-академії запустили у Києві пілотний проект, що допоможе будь-кому оцінити свій потенціал як ІТ-фахівця, обрати та здобути спеціальність”, — сказано у повідомленні.
Так, перший етап — це тест Pathfinder, створений ITEA за підтримки Мінцифри та навчальних IT-центрів. На основі інформації, яку надає людина, штучний інтелект у Pathfinder підбирає найбільш близьку їй професію з переліку актуальних IT-напрямків (попередньо учасники проекту зібрали інформацію, яких саме фахівців потребують українські ІТ-компанії).
“Після проходження тесту людина отримає на вибір кілька напрямків, у яких вона могла б розвиватися, та їх короткий опис”, — відзначається у повідомленні.
На другому етапі учасники проекту повинні будуть пройти наступне тестування. Воно визначить загальні здібності та потенціал кандидатів. За результатами цього тесту будуть визначені найкращі.
Повідомляється, що ці люди матимуть змогу пройти навчання в ІТ-академіях, що беруть участь у проекті. Навчання буде оплачено Державним центром зайнятості коштами, які виділяє держава на такі цілі.
Після закінчення навчання кандидатам, як вказано, сприятимуть працевлаштуванню у провідні ІТ-компанії. У разі, якщо пілотний проект виявиться вдалим, вже з вересня цього року така схема навчання запрацює на всю країну.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проектів та ідей, які полегшують життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу.