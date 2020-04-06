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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65463 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77335 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Минцифры запустило пилотный проект для помощи с получением ІТ-специальности

Минцифры запустило пилотный проект для помощи с получением ІТ-специальности

Киев  •  УНН

 • 33616 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости, Ассоциация "IT Ukraine" и ІТ-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал ІТ-специалиста, выбрать и получить специальность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Украинский ІТ-рынок требует около 40 000 новых специалистов. Поэтому Минцифры, Государственный центр занятости, Ассоциация "IT Ukraine" и ІТ-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал ІТ-специалиста, выбрать и получить специальность", - говорится в сообщении.

Так, первый этап - это тест Pathfinder, созданный ITEA при поддержке Минцифры и учебных IT-центров. На основе информации, предоставляемой человеком, искусственный интеллект в Pathfinder подберает наиболее близкую ему профессию из перечня актуальных IT-направлений (предварительно участники проекта собрали информацию, в каких именно специалистах нуждаются украинские ІТ-компании).

"После прохождения теста человек получит на выбор несколько направлений, в которых он мог бы развиваться, и их краткое описание", - отмечается в сообщении.

На втором этапе участники проекта должны будут пройти следующее тестирование. Оно определит общие способности и потенциал кандидатов. По результатам этого теста будут определены лучшие.

Сообщается, что эти люди смогут пройти обучение в ІТ-академиях, участвующих в проекте. Обучение будет оплачено Государственным центром занятости средствами, которые выделяет государство на эти цели.

После окончания обучения кандидатам, как указано, будут способствовать трудоустройству в ведущие ІТ-компании. В случае, если пилотный проект окажется удачным, уже с сентября этого года такая схема обучения заработает на всю страну.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей, которые облегчают жизнь граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

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